Ucraina: Dopo i raid russi di questa notte  black out in 6 regioni: in migliaia senza energia 

I raid russi con missili e droni hanno lasciato ben sei regioni del l’Ucraina senza elettricità. Nella regione di Kiev colpito un deposito munizioni

Lo scrive l’agenzia Unian citando il ministero dell’Energia di Kiev. Le regioni sono quelle di Donetsk, Zaporizhzhia, Sumy, Chernihiv, Kharkiv e Kherson, dove diverse migliaia di utenti in ognuna di esse sono rimasti senza energia elettrica. Quello che si temeva con l’arrivo dell’inverno si sta puntualmente verificando, Mosca sta attaccando le infrastrutture energetiche ucraine.

Sempre nei raid di questa notte e delle mattinata nella regione di Kiev, le forze russe hanno bombardato un deposito di munizioni della 43/a brigata meccanizzata ucraina. Lo afferma il ministero della Difesa di Mosca, dopo che le autorità locali avevano segnalato un bombardamento nella regione della capitale per la prima volta dopo quasi due mesi. Il ministero russo, citato dall’agenzia Ria Novosti, precisa che il deposito colpito si trova nell’area del villaggio di Devichki. Secondo le autorità ucraine, un missile russo è stato abbattuto mentre altri due sono caduti in un campo tra due villaggi e la conseguente onda d’urto ha danneggiato cinque abitazioni e diversi altri edifici. Non si segnalano feriti o vittime.

Inoltre il portavoce delle forze di difesa di Tauride, Alexander Shtupun, come riferito da Ukrinform, conferma le informazioni diffuse oggi dal think thank statunitense Institute for the Study of War, secondo cui i russi hanno intensificato gli attacchi su Avdiivka. “Il nemico ha intensificato gli sforzi in direzione di Avdiivka. Oltre alla fanteria, utilizza un numero significativo di veicoli blindati. Le forze ucraine hanno respinto 35 attacchi degli invasori” nelle ultime ore, ha dichiarato Shtupun.