Budanov ammette difficoltà: “linee difesa russe inespugnabili, se non prendiamo iniziative possono resistere per sempre”

“La Russia può mantenere per sempre le linee di difesa nelle parti occupate dell’Ucraina se le truppe ucraine non riusciranno ad adottare misure proattive per liberare le loro terre”

Lo ha detto – come riporta Ukrinform – il capo della Direzione principale dell’intelligence del Ministero della difesa ucraino, Kyrylo Budanov, in un’intervista con Crimea.Realities, aggiungendo: “Dobbiamo tentare din sfondare le loro linee di difesa .E questo è ciò che in realtà viene fatto adesso”.

Budanov però ammette che sfondare non è impresa facile ed infatti dopo quasi tre mesi di offensiva nessuna linea delle trincee russe è stata sfondata: “Possono resistere a lungose non prendiamo iniziative proattive. – Ha aggiunto – Possono resistere per sempre, credetemi. Coloro che dicono che è possibile inventare qualche modo magico, sappiano che non è così. Non esiste un modo del genere”.

Un’ammissione di impotenza palese e questo dopo quasi tre mesi di controffensiva, lanciata con grandi quantità di mezzi militari, compresi Leopard tedeschi, Bradley americani e le bombe a grappolo, in mano ad un esercito preparato ed organizzato dall’occidente.