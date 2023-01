Caccamo (PA). Mentre fa una manovra in retromarcia investe la moglie che muore: inutili i soccorsi

Oltre al dolore per la perdita delle moglie, l’uomo rischia anche di finire sotto processo per omicidio colposo



L’incidente è avvenuto nella serata di ieri a Caccamo in provincia di Palermo. La vittima è Maria Massa, di 71 anni. Secondo una prima ricostruzione, il marito della vittima di 79 anni, stava eseguendo della manovra con la propria auto e la moglie gli stava dando indicazioni, quando per cause ancora da accertare, l’uomo ha commesso un errore alla guida ed ha travolto la donna.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i medici a bordo hanno cercato di rianimare la donna, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il corpo è stato portato all’obitorio del cimitero in attesa di essere trasferito all’istituto di medicina legale del Policlinico. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri che hanno sequestrato l’auto. Il 79enne rischia un’incriminazione per omicidio colposo.