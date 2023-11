Calcio, in arrivo nuove regole: espulsioni temporanee di 10 minuti come nel rugby. Ifab apre alla sperimentazione in Premier League

Il calcio si rinnova, in arrivo òe espulsioni temporanee di 10 minuti in stile rugby da utilizzare in caso di falli tattici e proteste. La proposta potrebbe diventare realtà nel massimo campionato inglese già nella prossima stagione

IFAB Annual Business Meeting approves trials to improve participant behaviour in football ➡️ News release: https://t.co/8BVDvamgHc pic.twitter.com/IsSKMS0rkZ — The IFAB (@TheIFAB) November 28, 2023

Il calcio è vicino all’ L’International football association board (l’Ifab) ha approvato i test in Premier League, potenzialmente già dalla prossima stagione, che introducono le espulsioni temporanee, si resterà fuori dal campo per 10 minuti, come i sin bin del rugby, da utilizzare per falli tattici e proteste.

Mark Bullingham, direttore dell’Ifab, ha dichiarato: “È chiaramente necessario sviluppare un protocollo. L’area che stavamo esaminando era quella delle proteste. Abbiamo parlato anche di altri ambiti, in particolare dei falli tattici. Penso alla frustrazione dei tifosi quando guardano un contropiede che viene fermato così. Si resterà 10 minuti fuori dal campo”. Solo il capitano, in casi di proteste, avrebbe l’autorizzazione a poter parlare con l’arbitro. La misura dell’espulsione a tempo è già applicata nel calcio giovanile inglese. Il “sin bin” è dal 2001 uno dei pilastri del regolamento del rugby: un giocatore può essere allontanato dal terreno di gioco per 10 minuti in conseguenza di un fallo tecnico o di fallo reiterato. In quel frangente la squadra naturalmente gioca in 14 uomini.

Allo studio ci sono altre novità, come anticipato dall’amministratore delegato della Federcalcio scozzese, l’International Board, Ian Maxwell, nel corso del meeting annuale tenutosi a Londra. Sul fronte tecnologico, si è registrato l’esito positivo delle sperimentazioni a livello giovanile delle body cam per gli arbitri per scoraggiare comportamenti aggressivi.

I membri hanno concordato di continuare a sviluppare il fuorigioco semiautomatico per aiutare gli arbitri in campo ad accelerare il processo decisionale. L’incontro ha discusso anche le strategie per affrontare il tempo perso nelle partite, inclusa la limitazione del tempo di sei secondi per i portieri per il rinvio. Le proposte saranno prese in considerazione durante un nuovo meeting dell’Ifab a marzo e qualsiasi modifica approvata sarà incorporata nelle Regole del Gioco dal 1° luglio 2024.