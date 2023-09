Calogero muore improvvisamente nel sonno a 27 anni: sotto shock la comunità di Pietraperzia (EN)

È stata la mamma a fare la tragica scoperta, Calogero era ancora nel sul letto ma privo di vita, un malore improvviso se lo era portato via nella notte

È accaduto ieri mattina in un’abitazione di Pietraperzia, in provincia di Enna. Calogero Mulara, 27enne originario di Enna ma residente a Pietraperzia è morto improvvisamente nel sonno. Secondo la ricostruzione dei fatti, il giovane sarebbe deceduto nella sua abitazione pare per un malore improvviso che lo ha colto durante il sonno.

A fare la tragica scoperta è stata la madre del giovane che ha immediatamente chiamato aiuto allertando i sanitari del 118, i quali purtroppo arrivati nell’abitazione non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. I funerali si svolgeranno alle ore 10,30 di oggi sabato 16 settembre nella chiesa Cattedrale.

Non appena la notizia del decesso si è sparsa sui social sono arrivati numerosi messaggi di cordoglio in ricordo del giovane. “Non posso crederci, non ci posso pensare… eri una persona stupenda solare, sempre con il sorriso. Tu sei stato per me fondamentale, eri mio fratello, a pensare che pochi giorni fa eravamo in diretta insieme e adesso non sei più con noi rimarrai per sempre nel mio cuore”, scrive Marco su Facebook.

“Pensare al tuo sorriso è troppo doloroso. Sei andato via all’improvviso e dovremo rassegnarci al fatto che non ti rivedremo più ma ogni giorno cercheremo di rivederti nel ricordo del tuo affetto. Nessuno potrà mai cancellarti dal nostro cuore”, aggiunge Angelo.