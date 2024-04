Caltagirone. Esplode una pentola a pressione: muore una donna di 46 anni mentre preparava il pranzo

Una tragedia domestica si è consumata nel catanese, una mamma di otto bambini è deceduta a causa dell’esplosione della pentola a pressione

E’ accaduto in un’abitazione di via Ciuffia un percorso pedonale a scale ricadente nel quartiere Madonna del Ponte-Acquanuova di Caltagirone. La vittima è una donna di 46 anni, di origini pakistane mamma di 8 figli, alcuni dei quali in tenera età. Secondo quanto ricostruito, la donna stava cuocendo del cibo con una pentola a pressione che è esplosa forse a causa del cattivo funzionamento della valvola di sfogo o a un errato uso della stessa. Purtroppo l’esplosione ha colpito la 46enne al volto che è deceduta sul colpo.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 di Caltagirone e dell’ambulanza medicalizzata, che era appositamente giunta da Grammichele, ma il medico a bordo non ha potuto fare altro che constatarne il decesso della donna.. Intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia scientifica che ha constatato che si è trattato di un incidente domestico.