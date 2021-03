Caltanissetta e Palma di Montechiaro da domani “zona rossa” fino al 30 marzo: repentino aumento contagi Covid

Il presidente della Regione Nello Musumeci ha istituito due nuove zone rosse per Caltanissetta e Palma di Montechiaro: il provvedimento entrerà in vigore domani fino al 30 marzo

La misura restrittiva è inserita nel nuovo Dpcm del governo nazionale che è entrata in vigore oggi: “È prevista la facoltà per le Regioni di poter individuare, quando si è in arancione, aree ulteriori da portare in zona rossa, quando l’incidenza di Covid-19 supera la soglia dei 250 casi su 100mila nella settimana, oppure quando si riscontra una presenza di varianti tale da dover prevedere misure più restrittive”.

Le due città erano comunque sotto la soglia numerica prevista nel Dpcm, ma i rispettivi sindaci, preoccupati per la velocità dell’aumento dei contagiato, hanno richiesto il provvedimento al presidente della Regione che li ha accontentati. L’ordinanza che entrerà in vigore domani 16 marzo, sarà valida per 14 giorni fino al 30 marzo e prevede anche la chiusura delle scuole.

Nello Musumeci sta anche valutando altre realtà dell’isola tra le quali la città di Sciacca, i cui contagiati sono bel al di sopra dei cento e come dichiarato dal sindaco Francesca Valenti, l’evoluzione dei contagi o le guarigione dei prossimi due giorni, saranno l’indicatore per la decisione del presidente della Regione.