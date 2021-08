Cammarata (Ag). 70enne beccato mentre appicca il fuoco vicino bosco: arrestato, rischia 10 anni

Le azioni criminali e sconsiderate dell’anziano avrebbero potuto portare a conseguenze gravissive: le fiamme a causa del forte caldo e del vento hanno velocemente iniziato a divorare l’area circostante, in direzione di un’adiacente area boschiva e del centro abitato, per fortuna sono state domate in tempo

Nella notte di ieri, 08 agosto, i Militari del NORM della Compagnia Carabinieri di Cammarata (AG) hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo 70enne, residente del cammaratese, per aver appiccato un incendio nelle campagne in montagna antistanti quel comune.

Grazie alla segnalazione di un cittadino, che aveva notato l’anziano con atteggiamento sospetto, è immediatamente intervenuta una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri, che ha sorpreso l’uomo negli attimi successivi mentre dava le sterpaglie alle fiamme, le quali a causa del forte caldo e del vento hanno velocemente iniziato a divorare l’area circostante, in direzione di un’adiacente area boschiva e del centro abitato.



Il successivo e pronto intervento delle squadre anti-incendio della Protezione Civile e del Corpo Forestale Regionale, coadiuvate dai militari intervenuti in supporto, hanno permesso di tagliare l’avanzata del fuoco in direzione dei due punti critici, scongiurando ulteriori e ben più gravi conseguenze per l’area boschiva e per la fauna che la abita, nonché per le numerose abitazioni e famiglie che, a ridosso di quel versante di montagna, avrebbero potuto rischiare di dover abbandonare le proprie abitazioni per scampare alla furia dell’incendio.

L’uomo, che non ha saputo fornire una motivazione al suo gesto, per cui sono ancora in corso accertamenti, all’esito di perquisizione personale è stato trovato anche in possesso di un coltello ed è stato posto agli arresti domiciliari: rischia la pena della reclusione fino a dieci anni.