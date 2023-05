Carnevale di Sciacca. Buona la prima, oggi si replica con carri sfilate e ospiti

Continuano questo pomeriggio gli spettacoli del Carnevale di Sciacca nel nuovo percorso di via Allende

Dopo le sfilate dei carri e l’esibizione sul palco dei gruppi mascherati di questa mattina, la manifestazione carnevalesca riprende alle ore 16:00 con la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati. A fare da apripista sarà, come al solito, il carro di Peppe ‘Nnappa, Re del Carnevale. A seguire oggi, ci sarà il carro: “Una nuova Primavera”. Terzo carro a sfilare sarà “The show must go on”.



Dopo di lui sfilerà “Lasciatemi fare” e quinto carro a farsi ammirare sul percorso della Perriera sarà “Regeneration, l’arca della salvezza”. A concludere le sfilate di oggi sarà il carro “Metaverso, il mondo che vorrei”. Insieme a loro sul percorso e poi sul palco ci saranno anche i gruppi mascherati collegati ai carri.



A condurre lo spettacolo saranno Roberta Mandalà e Giovanni Bilello e successivamente, dopo le 20,30, ci saranno gli interventi di Sasà Salvaggio e Stefania Orlando. Anche oggi le performance dei gruppi e la bellezza dei carri saranno esaminate dalla giuria nominata dal sindaco Fabio Termine.



A presiedere il team di esperti sarà il dirigente comunale Salvatore Gioia. I componenti saranno chiamati a valutare i cinque carri in concorso in questa edizione determinando il vincitore. Ecco i nomi e le categorie che giudicheranno:

L’architettura: Cristiano Serra,Calogero Cucchiara;

I movimenti: Salvatore Paolo Gioia,Fortunato Accidenti;

L’effetto Scenico: Felice Alba, Giancarlo Guarino;

L’inno: Silvana Mistretta, Antonio Pietro Curcio;

Le coreografie:Giovanni Cusumano,Accursia Friscia; Costumi: Alessia Raso, Federica Grisafi;

Il copione: Giuseppe Santangelo, Ignazio Eduardo Raso ed infine l’allegoria: Salvatore Galluzzo, Lilia Ricca.

Ricordiamo che agli ingressi del percorso ci saranno quattro biglietterie che resteranno aperte fino alle 23:30.