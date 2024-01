Carnevale di Sciacca. Monte al Sindaco: “facciamo sfilare i gruppi nel centro storico giovedì e venerdì grasso”

L’ex assessore allo spettacolo del Comune di Sciacca Salvatore Monte, chiede al sindaco di recepire le richieste dei commercianti del centro storico e portare “l’aria” del carnevale almeno giovedì e venerdì grasso nel suo luogo natio

“Gentile Sindaco, . scrive Salvatore Monte in una lettera – a seguito delle richieste avanzate dalle strutture ricettive ricadenti nel centro storico, intervengo oggi in qualità di appassionato della kermesse carnascialesca ed in qualità di ex amministratore della città di Sciacca. In considerazione del fatto che il centro antico della città si trova orfano di iniziative che richiamino la storicità del nostro carnevale, auspico il coinvolgimento dei gruppi mascherati che precederanno i carri allegorici e che potrebbero sfilare il giovedì ed il venerdì grasso lungo le arterie del centro storico e nel quartiere di San Michele.

La tempistica – conclude Monte – potrebbe permettere la redazione di eventuali piani di emergenza a supporto di questa iniziativa che donerebbe quella magica atmosfera di un tempo passato che tanto manca alla città. A tal fine l’amministrazione potrebbe sostentare le diverse associazioni con un piccolo contributo straordinario finalizzato ad affrontare le spese tecniche per realizzare questa iniziativa. La mia proposta, scevra da qualsivoglia critica politica, è finalizzata a far fronte alle legittime richieste degli operatori commerciali e dei residenti del centro storico della città”.