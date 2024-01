Operaio muore travolto da un treno: era al lavoro prima dell’ora stabilita per avvio lavori. Indaga la Procura

La Procura ha aperto un fascicolo per chiarire la dinamica di quanto accaduto: la vittima era già sui binari prima dell’ora stabilita per avvio lavori

Joao Rolando Lima Martins un operaio di 51 anni, impegnato in dei lavori all’interno di un cantiere nella stazione di Chiari, in provincia di Brescia, è morto intorno alle 24 della notte scorsa dopo essere stato travolto da un treno ad alta velocità Italo diretto a Napoli. Sul posto sono intervenute due automediche e un’ambulanza, ma per l’uomo non c’è stato più nulla da fare.

Gli agenti della Polizia ferroviaria stanno indagando sull’incidente e sono in corso verifiche e accertamenti per capire se, l’operaio 51enne di origini portoghesi, travolto dal treno, fosse sui binari prima dell’ok all’avvio dei lavori. La Procura di Brescia ha aperto un fascicolo per chiarire la dinamica di quanto accaduto.

Terna con una nota fa sapere che “l’operaio coinvolto operava per conto della ditta Rebaioli, società appaltatrice incaricata di svolgere lavori di tesatura conduttori su una linea della rete elettrica nazionale in costruzione. L’evento è avvenuto prima dell’orario stabilito di avvio delle attività pianificate con fermo treni“.