Carnevale di Sciacca. Oggi alle 15 si apre il sipario col carro di “Peppe ‘Nnappa”, ma senza vino e salsiccia

Dopo tante incertezze oggi alle 15 il carro di “Peppe ‘Nnappa” aprirà ufficialmente l’edizione del 2023 del Carnevale di Sciacca con tante diversità rispetto alla centennale tradizione

Come da tradizione, il primo a sfilare, dopo la cerimonia di inaugurazione, sarà il carro di “Peppe ‘Nnappa” e sarà una delle poche cose ancora legate alla “tradizione”, ma a metà perché “Peppe” non distribuirà più ne vino ne salsiccia. Ma non sarà l’unica mezza tradizione, purtroppo per problemi di sicurezza il Carnevale di Sciacca ha perso la splendida cornice del centro storico, che a meno di clamorosi dietro front, non tornerà più.

Restando nell’ambito dei carri, seguiranno nell’ordine: “Lasciatemi fare”, “Regeneration, l’arca della salvezza”, “Metaverso: il mondo che vorrei” , “Una nuova Primavera” ed infine “The show must go on”. Tutti ovviamente seguiti dai rispettivi gruppi mascherati.

Alle 19:00 inizierà lo spettacolo sul palco con Roberta Mandalà che intratterrà il pubblico.

Infine intorno alle 20:30, arriverà l’atteso intervento di Sasà Salvaggio, che in questa prima serata avrà come ospite Manuela Arcuri.

L’amministrazione comunale ha comunicato i nomi dei componenti della giuria:

Architettura: Cristiano Serra,Calogero Cucchiara

Movimenti: Salvatore Paolo Gioia,Fortunato Accidenti

Effetto Scenico: Felice Alba, Giancarlo Guarino

Inno: Silvana Mistretta, Antonio Pietro Curcio

Coreografie:Giovanni Cusumano,Accursia Friscia.

Costumi: Alessia Raso, Federica Grisafi

Copione: Giuseppe Santangelo, Ignazio Eduardo Raso

Allegoria: Salvatore Galluzzo, Lilia Ricca