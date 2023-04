Carnevale di Sciacca. Reso noto il prezzo del ticket: residenti e bambini non pagano. Tutti i dettagli

Davvero tutto pronto per il Carnevale di Sciacca 2023, oggi la Meridiana comunicato anche il tanto chiacchierato prezzo del biglietto d’ingresso e per i saccensi è stata una “piacevole” sorpresa

La società Meridiana di Silvio Alessi, stamattina ha comunicato che lo staff è al lavoro per la gestione e organizzazione dell’edizione 2023 del Carnevale di Sciacca in programma sabato 20 e domenica 21 maggio e la settimana seguente sabato 27 e domenica 28.

Questi i prezzi dei ticket per categoria



Un ingresso giornaliero costerà sei euro per non residenti a Sciacca, ma con la possibilità di due opzioni di abbonamento: di 10 euro per un fine settimana e di 17 euro per entrambi i week end.

Per i saccensi, ci saranno tariffe agevolate così suddivise: per i residenti nel territorio di Sciacca ma fuori dal circuito della manifestazione, il costo del biglietto giornaliero è di 4 euro, ma si potrà scegliere tra due diverse formule di abbonamento: 7 euro per un fine settimana, o 10 euro per tutte e quattro le giornate della manifestazione.

Ingresso gratuito per i residenti e i lavoratori all’interno del circuito delle sfilate, per i bambini sotto un metro e venti di altezza, i diversamente abili e i loro accompagnatori.