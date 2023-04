Mosca avverte l’ambasciatrice Usa, “non svolga attività sovversive: saranno severamente represse”

La Russia ha avvertito l’ambasciatrice statunitense Lynne Tracy che non deve svolgere alcuna “attività sovversiva” nel Paese

E’ quanto si legge in una nota diffusa dal ministero degli Esteri russo dopo la convocazione della diplomatica. A Tracy “è stato in particolare spiegato che qualsiasi azione da parte degli Stati Uniti volta a incitare discordia e inimicizia nella società russa, nonché a utilizzare la missione diplomatica per nascondere attività sovversive, sarà severamente repressa”, afferma la diplomazia russa nel comunicato.