Casa Bianca lancia l’allarme: “Entro fine anno non avremo più dollari per acquistare altre armi per l’Ucraina”

Casa Bianca lancia pesante monito: Gli Stati Uniti stanno esaurendo il tempo e il denaro per aiutare l’Ucraina a combattere la guerra con la Russia

Lo ha detto la direttrice del bilancio della Casa Bianca, Shalanda Young, che ha lanciato questo monito in una lettera al presidente repubblicano della Camera, Mike Johnson, e ad altri leader del Congresso.”Voglio essere chiara”, ha scritto Young nella lettera, “senza un’azione del Congresso, entro la fine dell’anno non avremo più risorse per acquistare altre armi ed equipaggiamenti per l’Ucraina e per fornire equipaggiamenti dalle scorte militari statunitensi. Non ci sono fondi magici disponibili per far fronte a questo momento. Siamo senza soldi e quasi senza tempo”.

Un monito che dopo le ripetute dichiarazioni del presidente repubblicano della Camera, Mike Johnson, da sempre fermo oppositore alle richieste del presidente Joe Biden di stanziare soli per Kiev, pare destinato a rimanere inacoltato.