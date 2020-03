Catania, Coronavirus. Mancano posti rianimazione: coniugi ricoverati in due ospedali diversi

Cominciano a venire a galla le prime criticità del sistema sanitario siciliano e, secondo gli esperti, non siamo ancora al picco di contagi del virus

I posti in rianimazione ci sono nella Regione, ma lo stress del sistema sanitario causato dal Coronavirus sta cominciando a provocare i primi disagi ai pazienti. E’ successo ad una coppia catanese, marito e moglie, entrambi affetti da Coronavirus ed entrambi costretti ad essere ricoverati in rianimazione. Purtroppo però, a causa della mancanza di posti, la moglie, la prima ad aggravarsi a causa del virus, è ricoverata al Cannizzaro di Catania, il marito invece, aggravatosi qualche giorno dopo, è alla rianimazione dell’Ospedale di Acireale perché al Cannizzaro l’unico posto disponibile per i pazienti infetti dal virus – e separati dagli altri pazienti comuni – era occupato proprio dalla moglie.

Il fatto è successo a Catania, che come noto, è la provincia più colpita al momento dai contagi di covid-19, con 91 casi confermati fino alle 12:00 di oggi, 15 marzo 2020.

La situazione è evidente che non sia delle migliori e cresce la richiesta di disposizioni urgenti specialmente rispetto alla creazione di Covid Hospital e reparti di Rianimazione. Il problema è che né la Regione né il Governo hanno ancora detto quando tali strutture potrebbero entrare in funzione.

Intanto la Sicilia continua a fare i conti con ulteriori rientri di siciliani dal Nord, tra chi in età avanzata afferma candidamente di “essere nato qui e voler morire qui” e chi, magari giovanissimo, non se la sente più di stare lontanto da casa.