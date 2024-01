Chiaramonte Gulfi (RG). Studentessa 25enne muore colta da malore improvviso: inutili i soccorsi

I sanitari del 118 hanno cercato di rianimarla per un’ora ma per la 25enne non c’è stato nulla da fare

La triste vicenda è accaduta questa mattina, a Chiaramonte Gulfi. La vittima dell’ennesimo malore improvviso è R.L. di 25 anni studentessa universitaria, molto conosciuta nella piccola comunità. per un arresto cardiocircolatorio. La giovane mentre era con i genitori è stata colpita da un malore ed immediatamente sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che per circa un’ora hanno cercato di rianimare la giovane, ma purtroppo tutti i tentativi sono risultati vani e la ragazza è deceduta per arresto cardiaco.