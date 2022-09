Cile. Popolo cileno boccia nuova costituzione: resta quella di Pinochet del 1980 con 62% dei voti

Il Cile ha bocciato il progetto della nuova Costituzione che avrebbe dovuto sostituire quella del dittatore Augusto Pinochet risalente al 1980. Il 61,8% dei votanti (circa sette milioni di cileni) ha scelto infatti il “Rechazo”, respingo, mentre solo il 38,1% (4,2 milioni) ha votato a favore del nuovo testo redatto dall’assemblea costituente insediata dopo le proteste di piazza del 2019.

Gabriel Boric, il presidente più a sinistra dai tempi di Salvador Allende, eletto nel dicembre 2021, ha convocato per domani alla Moneda i leader dei partiti politici per effettuare un rimpasto di governo. Inoltre, ha già dichiarato che l’esito del voto non fermerà il suo proposito: intende creare una nuova Assemblea costituente per avviare un altro processo costituente.