Cnn, 3 soldati Usa uccisi e almeno 25 feriti in Giordania in attacco con droni di militanti iraniani

Tre soldati Usa sono stati uccisi e a lmeno 25 sono rimasti feriti in Giordania durante in un attacco con droni lanciato da forze sostenute dall’Iran

Lo riferisce la Cnn. È la prima volta che soldati americani vengono uccisi da fuoco nemico in Medio Oriente dall’inizio della guerra di Gaza. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha confermato in una dichiarazione di oggi, domenica 28 gennaio, che tre membri del servizio sono stati uccisi e 25 feriti in un attacco di droni a senso unico che “ha avuto un impatto su una base nel nord-est della Giordania”. I funzionari hanno aggiunto che il drone è stato lanciato da militanti sostenuti dall’Iran e sembrava provenire dalla Siria e rappresenta una significativa escalation.

L’attacco è avvenuto nella Torre 22 in Giordania, vicino al confine con la Siria,Non è chiaro il motivo per cui le difese aeree non siano riuscite a intercettare il drone, che sembra essere il primo attacco noto alla Torre 22 da quando sono iniziati gli attacchi contro gli Stati Uniti e le forze della coalizione il 17 ottobre. Le forze americane all’avamposto sono presenti come parte di un’operazione di consulenza e assistenza. missione con la Giordania.