Cnn, alto funzionario Nato: la Russia produce il triplo delle munizioni prodotte da Usa e Ue

La Russia sembra sulla buona strada per produrre quasi il triplo delle munizioni prodotte dagli Stati Uniti e dall’Europa

Lo scrive la Cnn che riporta quanto detto da un alto funzionario dell’intelligence europea: “Secondo le stime dell’intelligence della Nato sulla produzione della difesa russa condivise con la Cnn, Mosca produce circa 250.000 munizioni di artiglieria al mese, ovvero circa 3 milioni all’anno. Mentre, collettivamente, gli Stati Uniti e l’Europa hanno la capacità di produrre solo circa 1,2 milioni di munizioni all’anno da inviare a Kiev. L’ alto funzionario della Nato sempre alla Cnn ha aggiunto: “Ci troviamo ora in una guerra di produzione, l’esito in Ucraina dipende da come ciascuna parte sarà attrezzata per condurre questa guerra”.