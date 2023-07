Colpita da un malore improvviso, Jessica muore a soli 38 anni dopo due giorni il ricovero in ospedale

Un malore l’ha colpita sabato e il suo cuore si è fermato martedì. Il marito l’ha subito soccorsa ma la corsa in ospedale è stata inutile



La tragedia si è consumata sabato 16 intorno alle 19, nella sua abitazione, a Cadelbosco Sopra, in provincia di Reggio Emilia. Jessica Canovi è morta a soli 38 anni a causa di un aneurisma. La donna era nella sua casa, quando causa di malore ha perso i sensi ed è caduta a terra. Il primo ad accorgersi di quanto stava accadendo è stato il martito Samuele, che era con lei in casa ed ha sentito un tonfo sospetto. L’uomo e si qundi è recato in camera e vedendo la moglie e a terra in preda a convulsioni ha cercato di prestare i primi soccorsi ed ha chiamato il 118.

La centrale operativa del 118 ha fatto intervenire sul posto l’ambulanza della Pubblica assistenza insieme al personale sanitario dell’automedica. Le condizioni della donna sono apparse da subito piuttosto critiche ed è stata portata al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio per le prime cure. Poi si è deciso per il trasferimento d’urgenza all’ospedale modenese di Baggiovara, per un delicato intervento neurochirurgico, effettuato d’urgenza per far fronte alla grave situazione clinica. Purtroppo martedì nonostante le cure dei medici la 38enne è deceduta.

Jessica Canovi, la “principessa” come era solito chiamarla il padre, era casalinga. Persona semplice, generosa, solare, seguiva con attenzione la passione del marito, alle prese con i Lego e il modellismo in generale. Lascia nel lutto anche la madre Loredana, il figlio Daniele, il fratello Valerio.