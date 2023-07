Lukashenko a Putin: “ La Wagner pronta a marciare su Varsavia”

Il presidente russo Vladimir Putin oggi ha incontrato il suo omologo bielorusso Alexander Lukashenko, che lo messo al corrente delle intenzioni dei miliziani della Wagner di marciare su Varsavia

Durante l’incontro nel quale si è parlato del rapporto tra i due Stati, Lukashenko – come riporta la Tass – ha detto Putin che la situazione “con il gruppo Wagner sta iniziando a diventare tesa perché vogliono marciare su Varsavia”.

Il presidente bielorusso ha aggiunto “Che il gruppo Wagner sta iniziando a stressarci. Dicono: ‘Vogliamo andare in Occidente, permettetecelo’. Chiedo perché vogliano andare in Occidente. ‘Beh, vogliamo fare un’escursione in Polonia, a Rzeszow’”, ha riferito Lukashenko che anche ha portato a Putin una mappa sul trasferimento delle forze armate polacche ai confini dello Stato dell’Unione.

Lukashenko ha assicurato “Li tengo fermi come concordato, la Bielorussia non vuole spostarli da lì, perché il loro umore è pessimo”. ha concluso.

Vladimir Putin e Alexander Lukashenko, hano doscusso anche dei mercenari stranieri che combattono per l’Ucraina. “subiscono pesanti perdite a causa della loro stupidità” ha detto Putin. Subiscono anche grosse perdite a causa della loro tattica, ha aggiunto Lukashenko.

La Russia porterà all’attenzione del pubblico occidentale informazioni sulle perdite tra i mercenari di questi paesi che combattono dalla parte dell’Ucraina, ha aggiunto il presidente russo. “Per quanto riguarda i mercenari stranieri, anche loro subiscono perdite significative”, ha detto il leader russo. “Grandi [perdite] a causa della loro tattica”, ha aggiunto Lukashenko. “Sì”, ha annuito Putin, “a causa della loro stupidità”.