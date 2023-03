Colpito da malore improvviso mentre è in casa con la famiglia, 37enne trasportato in ospedale, muore dopo l’arrivo

Ancora un malore improvviso la causa del decesso di Enrico Cirino, un 37enne che come riferito dalla famiglia non soffriva di patologie note

E’ accaduto il 7 marzo scorso in un’abitazione di Stanghella, piccolo Comune in provincia di Padova. La vittima dell’ennesimo caso di malore improvviso, è Enrico Cirino di 37 anni, stimato operaio alla ditta Sit di Stanghella, che lascia la moglie Chiara Zaghi e la figlia piccola. Secondo quanto ricostruito, il 37enne, che non soffriva di particolari patologie e prima del tragico malore non aveva mai dato segni di insofferenza, si trovava nella sua abitazione, quando improvvisamente è stato colto da un malore, immediatamente è stato richiesto l’intervento del 118 e il personale medico intervenuto nella sua abitazione ha trovato l’uomo in condizioni disperate e dopo averlo stabilizzato, l’ha trasportato in ospedale in prognosi riservata. Purtroppo poche ore dopo il suo cuore ha smesso di battere, pare a causa di un’embolia polmonare. Inutili i tentativi dei medici di rianimarlo.

Enrico Cirino lascia la moglie Chiara Zaghi e la figlia piccola, oltre alla mamma Simonetta, papà Sandro e tutti coloro che negli anni hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Era l’unico figlio di Sandro e Simonetta e questo rende la tragedia ancora più difficile da superare.