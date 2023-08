Colpo di stato in Niger: Francia appoggia azione militare Ecowas, governo golpista minaccia di uccidere l’ex presidente deposto

Ieri i golpisti avevano dichiarato: “Parigi ha violato il nostro spazio aereo”, intanto l’Europa prepara sanzioni contro il povero stato africano e l’Ecowas si prapara alla guerra, non voluta da molti paesi africani tra cui l’Algeria, peso massimo nella regione

La Francia, tramite un comunicato del ministero degli esteri, ha fatto sapere di aver approvato la linea decisa dall’ECOWAS riguardante una eventuale operazione militare in Niger contro la giunta militare golpista. I paesi dell’ECOWAS hanno infatti accettato di avviare operazioni militari in Niger “il prima possibile”, ha riferito l’AFP, citando il presidente della Costa d’Avorio.

La giunta militare da parte sua, ha minacciato di uccidere il deposto presidente del Niger in caso di attacco esterno. Il punto focale del problema resta però che la giunta golpista non è sola: Mali e Burkina Faso sono pronti ad appoggiare il nuovo governo nigerino militarmente, la Wagner di Prigozhin è già a Niamey e l’Algeria, peso massimo nella regione e vicina a Mosca, si è già chiaramente detta contraria ad un’azione militare in Niger, stesso parere è arrivato dal Ciad e dalla Libia. Mosca da parte sua si limita a dire che azioni militari in Niger non serviranno a migliorare la delicata situazione.

Pare dunque evidente che, a prescindere dall’enorme interesse di Parigi nel ripristinare la situazione pre-golpe così da riavviare le importazioni di uranio e oro dal Niger, la soluzione militare appare una strada non priva di difficoltà, anzi, potrebbe rivelarsi un grosso pantano per la Francia in Africa.