Montevago. Boom di presenze per “Le Vibrazioni” spettacolo gratuito inserito nel cartellone estivo

Montevago si conferma un polo attrattivo per le serate estive nell’agrigentino, dopo il successo dello spettacolo di Gianfranco Jannuzzo, ieri sera altro boom di presenze con il gruppo “Le Vibrazioni”

Dopo il successone dello spettacolo “Recital” dell’attore agrigentino Gianfranco Jannuzzo, del 9 agosto, ricordiamo, con ingresso libero, mentre a Sciacca per lo stesso spettacolo il 5 agosto il Comune ha fatto pagare il biglietto di ingresso di 15 euro, comprensivo dei diritti di prevendita affidato alla Pro Loco “Sciacca Terme”, ieri è stata la volta della nota band “Le Vibrazioni”, ed è stato un altro successo.

Non vogliamo dare numeri che comunque sarebbero contestabili, ma secondo chi c’era, le presenze sono state simili a quelli che i Nomadi ebbero nel 2004 nello stesso spazio di Viale XV gennaio. Sicuramente l’exploit di questa estate montevaghese è merito dell’amministrazione in carica guidata dalla sindaco Margherita La Rocca Ruvolo, che ha saputo spendere i soldi dei cittadini nel migliore dei modi, alternado spettacoli di qualità, per tutte le età.

I tantissimi presenti si sono gustati un concerto di oltre un’ora e mezza dove la band composta da Francesco Sarcina, voce e chitarre, Stefano Verderi chitarra, tastiera e sitar, Marco Castellani al basso e Alessandro Deidda alla batteria, hanno suonato e cantato le tante canzoni del loro repertorio, in un tripudio di luci e sonorità che hanno entusiasmato il pubblico.

Complimenti all’amministrazione della sindaco Margherita La Rocca Ruvolo, ma complimenti anche ai montevaghesi, in fondo è merito loro che hanno votato questa amministrazione. Ogni città raccoglie ciò che ha votato, “ogni riferimento a Sciacca è fortemente voluto”.