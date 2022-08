Comandante Difesa tedesca, generale Zorn: la Russia ha capacità sufficienti per aprire un nuovo fronte di guerra

Secondo il comandante della Difesa tedesca, generale Eberhard Zorn, la Russia ha la capacità di aprire un secondo teatro di guerra: “Il grosso delle forze terrestri russe è in Ucraina al momento ma non bisogna sottovalutare la capacità delle forze di terra russe di aprire un secondo teatro di guerra”.

A riportare le dichiarazioni di Zorn è il Guardian: “La maggior parte della Marina Militare non è utilizzata nella guerra in Ucraina e anche l’aviazione russa ha ancora un potenziale significativo, che rappresenta anche una minaccia per la Nato”. Infine il generale ha aggiunto: “La Russia è assolutamente in grado di estendere il conflitto a livello regionale anche per l’enorme quantità di munizioni che ha a disposizione”.