Come l’artiglieria russa fa “saltare” il soldato ucraino a Bakhmut: il terribile VIDEO

Video tremendo di cui sconsigliamo la visione ad un pubblico impressionabile: la battaglia sul fronte di Bakhmut è ogni giorno più crudele e terribile

Un video per ricordare drammaticamente che la guerra in Ucraina non è un semplice ideale o uno scontro tra tifoserie, ma una drammatica realtà. Nel video – di cui sconsigliamo la visione ad un pubblico impressionabile – un soldato ucraino nascosto in una trincea a Bakhmut viene preso in pieno da un colpo di artiglieria russa: il corpo straziato del soldato salta in aria davanti la telecamera del drone russo.