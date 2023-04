Coppia di anziani accoltellati alla gola trovati morti in casa in una pozza di sangue: arrestato il figlio

Duplice omicidio: marito e moglie trovati morti in casa in una pozza di sangue: la polizia ha arrestato il figlio

Il delitto si è consumato in un appartamento nel quartiere nei Borgo Roma, a Verona. Le vittime sono Giampaolo Turazza e Vilma Vezzaro, rispettivamente di 75 e 73 anni entrambi pensionati che stavano insieme da quando avevano vent’anni. La polizia ha arrestato il figlio della coppia, Osvaldo Turazza di 55 anni, ma la dinamica del delitto è tuttora in fase di ricostruzione da parte degli inquirenti.

Il duplice omicidio è stato commesso la sera di lunedì, ma i cadaveri sono stati scoperti solo ieri. La polizia scientifica si è messa subito al lavoro ed ora si attende l’esito delle autopsie che fornirà altri importanti particolari. Marito e moglie sono stati trovati morti nel loro appartamento con tutto attorno cospicue quantità di sangue. I due sarebbero stati accoltellati alla gola: il padre mentre era a letto, la madre è stata trovata nel corridoio dell’appartamento.

Per il duplice omicidio la polizia ha arrestato il figlio, che è stato portato in Questura per essere interrogato. Secondo le prime informazioni, il presunto assassino aveva un rapporto problematico con i genitori, caratterizzato anche da litigi.