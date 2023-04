Tragedia nella serata del 25 aprile: nello scontro tra due auto muoiono quattro giovani di 16, 20, 23 e 24 anni

Tragedia nella tarda serata della festa della Liberazione: 4 giovani morti: sono morti un terribile incidente stradale

È accaduto intorno alle 23 di ieri sera, 25 aprile, sulla strada statle 231, tra Modugno e Bitonto, vicino a Bari. Le vittime sono: Tommaso Ricci di 23 anni, Alessandro Viesti di 24, Floriana Fallacara di 20 e Lucrezia Natale di 16 anni, tutti di Bitonto (Bari).

Secondo quanto al momento ricostruito, i quattro giovani erano usciti da una serata passata al McDonald’s e viaggiavano a bordo di una Opel Corsa, che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con una Renault Scenic con a bordo una coppia di fidanzati. Nel terribile impatto i quattro giovani sono morti sul colpo, mentre i due giovani sulla Scenic sono rimasti gravemente feriti, si tratta di un 20enne ricoverato in rianimazione al Policlinico di Bari con un trauma complesso, fratture multiple, intubato, e prognosi riservata e una 19enne, attualmente ricoverata nell’ospedale Di Venere di Bari che è stata sottoposta a intervento chirurgico nella notte per le fratture riportate alla gamba e al braccio destro ed è ora nel reparto di rianimazione.

Sul posto oltre alle ambulanze del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto i corpi della quattro vittime dalle lamiere accorciate dell’auto. Gli agenti del commissariato di Bitonto e i carabinieri, si sono occupati dei rilievi e deli verbali.

Chi erano le quattro vittime

Tommaso Ricci, elettricista di 23 anni, era alla guida dell’Opel Corsa in cui viaggiavano la fidanzata Floriana Fallacara, animatrice 20enne che due anni fa aveva perso la mamma, Alessandro Viesti di 24 anni che lavorava alla catena di alimentari Negozi Ok e dava una mano anche nella tabaccheria di famiglia (aveva un fratello gemello) e la 16enne Lucrezia Natale, che frequentava il terzo anno del liceo Sylos, indirizzo economico-sociale.

Immediato il cordoglio del sindaco di Bitonto, Francesco Paolo Ricci, che ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino per il giorno dei funerali: “Questo è davvero il momento del silenzio, del dolore. La città intera è vicina ai familiari delle giovani vittime e ai due ragazzi che sono ricoverati in ospedale in condizioni molto serie”.