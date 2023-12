Corea del Sud: “Caccia e bombardieri cinesi e russi entrati nella zona di identificazione aerea”

Da parte loro, Russia e Cina hanno affermato di condurre pattugliamenti aerei sul Mar del Giappone e sul Mar Cinese Orientale nel rispetto del diritto internazionale

L’esercito della Corea del Sud ha dichiarato oggi che un gruppo di aerei da guerra russi e cinesi sono entrati nella zona di identificazione della difesa aerea della Corea del Sud (KADIZ) con Seoul che ha fatto alzare i propri caccia in risposta. Lo ha riferito l’agenzia di stampa Yonhap, citando un funzionario del Joint Chiefs of Staff di Seoul (JCS).

Secondo il funzionario, “Tra le 11:53 e le 12:10 ora locale, aerei cinesi e russi sono entrati nel KADIZ da nord dell’isola orientale di Ulleung e sono usciti da est degli isolotti più orientali di Dokdo.” L’agenzia di stampa ha detto che Seul “ha mobilitato i caccia dell’Air Force sudcoreana per adottare misure tattiche”.

A stretto giro sulla Tass è arrivata quindi la conferma da parte di Russia e Cina dei pattugliamenti in atto da parte (anche) di bombardieri strategici sul Mar del Giappone e sul Mar Cinese Orientale, con Mosca che ha sottolineato come la “zona di identificazione della difesa aerea” della Corea del Sud è stata stabilita unilateralmente da Seoul e non crea obblighi legali per altri paesi.

Il gruppo aereo russo-cinese composto da bombardieri strategici Tupolev-95MS e bombardieri strategici Hong-6K scortati da aerei da combattimento Sukhoi-35S delle forze aerospaziali russe e Su-30 e Jian-11B dell’aeronautica cinese, “hanno effettuato una pattuglia aerea sul Mar del Giappone e sul Mar Cinese Orientale. In alcune fasi del percorso i bombardieri strategici sono stati scortati da caccia di altri paesi. Nell’espletamento dei loro compiti, gli aerei di entrambi i paesi hanno agito rigorosamente in conformità con il diritto internazionale. Non ci sono state violazioni dello spazio aereo di altri paesi”, ha dichiarato il ministero della Difesa russo.