Gaza. Putin: “Situazione catastrofica” e punta su Erdogan: “Dio lo benedica”

Parlando di migliaia di donne e bambini uccisi a Gaza, il presidente russo si è detto d’accordo con il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres che ha chiamato l’attuale situazione della Striscia di Gaza “il più grande cimitero di bambini del mondo”

Il presidente russo Vladimir Putin ha bollato gli eventi in corso nella Striscia di Gaza come una catastrofe: “Quello che sta accadendo nella Striscia di Gaza è certamente una catastrofe”, ha detto il capo del Cremlino, accodandosi a quanto detto dal segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres che ha definito la situazione di Gaza come “il più grande cimitero di bambini del mondo”.

“Questa valutazione è estremamente significativa. Questa è una valutazione oggettiva, non c’è nulla da aggiungere”, ha dichiarato Putin augurando che per Gaza si arrivi preso alla pace: per questo punta sul Presidente turco Erdogan a cui dice: “che Dio lo benedica”, sottolineando come il sultano di Ankara sia “molto attivo” nel cercare una soluzione per Gaza.

“Vorrei notare il ruolo significativo e principale del presidente turco Erdogan sulla questione del ripristino della situazione a Gaza”, ha detto Putin. “È certamente uno dei leader della comunità internazionale che sta prestando più attenzione a questa tragedia e che sta facendo di tutto per cambiare la situazione in meglio, per creare le condizioni per la pace a lungo termine”, ha aggiunto il capo di Stato russo.