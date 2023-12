Russia, Putin: “Debito estero russo diminuito, disoccupazione al 2,9%, mai così bene”

“Questo è un ottimo indicatore dello stato dell’economia” ha commentato il capo del Cremlino

La Russia piegata dalle sanzioni occidentali? No, anzi, il suo debito estero diminuisce e l’occupazione vola in alto. Il debito estero della Russia è diminuito da 46 miliardi di dollari a 32 miliardi di dollari. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin oggi durante la sessione di domande e risposte dei cittadini tenuta nella conferenza stampa di fine anno.

“Il debito nazionale estero sta diminuendo, il che dimostra anche la stabilità macroeconomica e finanziaria. Il debito nazionale è diminuito da $ 46 miliardi a $ 32 miliardi. Anche il debito estero privato si è contratto mentre le società stanno rimborsando tutti i prestiti presi in organizzazioni finanziarie straniere, con un passaggio da 337 miliardi di dollari a 297”, ha detto Putin.

Sempre il presidente russo ha inoltre dichiarato che la disoccupazione in Russia è scesa al 2,9%, dato storico e prima volta nella storia del paese: “Il tasso di disoccupazione, che ho menzionato, di recente eravamo orgogliosi di avere il minimo storico del 3%. Ieri, quando io e i miei colleghi ci stavamo preparando per la conferenza di oggi, era già del 2,9%. Questo non è mai accaduto nella storia della Russia. Questo è un ottimo indicatore dello stato dell’economia”. Secondo il Servizio federale russo di statistica, il tasso di disoccupazione in Russia nell’ottobre 2023 è sceso al 2,9% dal 3% di settembre, raggiungendo un nuovo minimo storico.