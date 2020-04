Emergenza COVID 19: chi ha più di 75 anni e riscuote abitualmente la pensione in contanti presso l’ufficio postale‚ da oggi potrà da oggi ricevere il denaro a casa senza alcun costo aggiuntivo grazie a un servizio offerto dall’Arma dei Carabinieri a seguito di un accordo sottoscritto con le Poste Italiane

Si tratta di un nuovo servizio resosi necessario per evitare disagi agli ultra 75enni. Ma vediamo come funziona. Ricevuta la richiesta‚ i Carabinieri ne verificano la percorribilità e‚ se ammissibile richiedono apposita delega scritta con la quale si recheranno allo sportello dell’Ufficio Postale per riscuotere l’indennità pensionistica e consegnarla al domicilio del beneficiario.

Il servizio non potrà essere reso a coloro che abbiano già delegato altri soggetti alla riscossione‚ abbiano un libretto o un conto postale o che vivano con familiari che possano collaborarli o che in qualche modo abitino nelle vicinanze della loro casa.

Per usufruire del servizio i pensionati dovranno contattare il numero verde 800 55 66 70 messo a disposizione dalle Poste o chiamare la più vicina Stazione dei Carabinieri.

L’accordo non solo mira a dare un sostegno alle persone anziane limitandone le uscite da casa per tutelarne la salute‚ ma si propone di proteggere gli anziani dal rischio di subire reati quali truffe‚ rapine e scippi.