Coronavirus. La Sicilia produrrà da se mascherine, gel igienizzante e visiere 3D: c’è l’ok di Musumeci

La Sicilia è pronta a progettare e auto-produrre mascherine, gel e visiere, interamente “made in Sicily” per contrastare il coronavirus e rifornire attraverso la Protezione civile gli ospedali dell’isola

“Ho comunicato al presidente della Regione Nello Musumeci, all’assessore alla salute Ruggero Razza e alla Protezione civile regionale la disponibilità di alcune aziende siciliane a mettere in campo una produzione ‘made in Sicily’ di mascherine, igienizzanti e dispositivi protettivi in 3D per medici e sanitari impegnati in prima linea nell’emergenza Coronavirus”.

Ad annunciarlo è stato l’assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo Turano, che poi ha aggiunto: “A realizzare l’intera filiera saranno sette aziende del Distretto Meccatronica, che qualche giorno fa ha ottenuto il rinnovo del riconoscimento da parte dell’assessorato regionale alle Attività Produttive. Si tratta di un contributo fondamentale del nostro sistema produttivo nella lotta alla pandemia e al lavoro del nostro sistema sanitario che intendiamo favorire e sostenere”.

Dopo l’annuncio ieri sera è arrivato anche il via libera del governo Musumeci a cui qualche giorno fa dal Distretto Produttivo Meccatronica erano stati consegnati i prototipi.

Un bel passo in avanti ni quella che ormai è di fatto una guerra al coronavirus. A breve dunque ospedali e medici siciliani saranno dotati di mascherine, gel igienizzante e visiere protettive 3D made in Sicily.

Il Distretto Meccatronica ha già attivato anche la filiera trasversale della logistica: oltre 250 furgoni saranno attivi in tutta l’isola per la consegna in tempi rapidi dei dispositivi di cui hanno bisogno i sanitari.

“C’eravamo impegnati con Meccatronica, il distretto produttivo delle aziende siciliane, a sostenere tutte le iniziative per produrre visiere protettive 3D, mascherine e gel igienizzante: la promessa è stata mantenuta – dice l’assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo Turano – Sono partiti gli ordini della Protezione civile. A giorni arriveranno le prime 100.000 mila mascherine, i primi 1.000 schermi protettivi 3D per i chirurghi e più di 25 mila Kg di gel igienizzante per gli ospedali siciliani. Questa è solo una prima tranche: ogni settimana ci sarà una fornitura”.

I 25 mila chili di gel igienizzante arriveranno entro 5 giorni. “Da quindici giorni i nostri ingegneri e le nostre aziende lavorano senza sosta per essere pronte a sostenere la Protezione civile regionale e il sistema sanitario che ha bisogno urgente di dispositivi di protezione per dotare medici e infermieri in prima linea nella lotta al Covid-19 – specifica il presidente del Distretto Meccatronica, Antonello Mineo – Stiamo affiancando il governo della Regione in questa guerra, come l’ha definita il presidente Nello Musumeci”.