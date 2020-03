Coronavirus. Stop fino al 3 aprile spettacoli: annullate le commedie teatrali a Sambuca e Ribera

Coronavirus: saltano le commedie teatrali “DECOLLI, TRACOLLI ED ALTRI DISASTRI” di Salvatore Monte in programma a Sambuca e “UOMINI SULL’ORLO DI UNA CRISI DI NERVI” in programma al Cine teatro Lupo di Ribera

Il decreto governativo sull’emergenza sanitaria a imposto lo stop a tutti gli spettacoli fino al 3 aprile per evitare rischi di contagio da Coronavirus.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha presentato una serie di varianti al Decreto Legge del 23 febbraio che prevedono ulteriori misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19). Fra queste, la chiusura dei teatri fino al 3 aprile.

Come si legge nell’Art. 1 / b del Decreto firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte: “sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro .

“Le disposizioni del presente decreto – comunica Salvatore Monte – producono effetto dalla data di adozione del medesimo e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020”. Dunque comunichiamo al nostro pubblico che lo spettacolo “DECOLLI, TRACOLLI ED ALTRI DISASTRI” per la regia di Salvatore Monte che avrebbe debuttato,in prima nazionale, sabato 14 Marzo e domenica 15 Marzo al teatro “L’idea” di Sambuca di Sicilia è rinviato. Nelle prossime giornate,in sinergia con la direzione artistica del Teatro, vi comunicheremo le nuove date. Grazie a tutti”.

A Ribera stop alla rassegna teatrale città delle arance. La direzione comunica che in ottemperanza a quanto stabilito dal D.P.C.M. 4/3/2020, gli spettacoli del 6 marzo “DUE BOTTE A SETTIMANA” e del 13 marzo “UOMINI SULL’ORLO DI UNA CRISI DI NERVI”, sono sospesi e rinviati a data da destinarsi.