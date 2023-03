Corriere posteggia sulle strisce: i vigili con violenza lo tirano fuori dal mezzo e lo immobilizzato. Inteviene la polizia di Stato

Le immagini registrate dai passanti sono diventate virali. Qualcuno nei commenti ha paragonato Taranto agli Stati Uniti dove gli episodi di violenza della polizia non sono rari

Il fatto è accaduto nella tarda mattinata di oggi, martedì 14 marzo, in via Oberdan, a Taranto. Un furgoncino della SDA per le consegne di merce, si parcheggia sulle strisce pedonali, forse pechè spesso fanno delle consegne al volo, i cui tempi si riducono ad un paio di minuti, ma subito dopo arrivano i vigili urbani che da come si vede nel video, con violenza tirano fuori il ragazzo dal mezzo e poi lo gettano a terra trascinandolo sul marciapiede come fosse un delinquente che avesse commesso chissà quale crimine, il tutto tra le urla del malcapitato e quelle dei passanti che imorriditi hanno cercato di toglierlo dalle mani dei vigili.

Va precisato che in ossequio alla legge vigente, i vigili urbani potevano fare solo una multa per divieto di sosta e anche se il conducente si fosse rifiutato di prenderla, la lasciavano attaccata al parabrezza del mezzo. Infine se il mezzo avesse in qualche modo creato pericolo alla circolazione, potevano chiamare il carro attrezzi per portarlo via. Ed invece quello che si è visto non ha nulla a che vedere con la legalità: scene di una violenza tale, fastidiose da vedere.

Fortunatamente la reazione dei passanti contro i vigili urbani è stata forte e immediata, tanto che per riportare la calma tra i presenti sono dovuti intervenire gli uomini della questura di Taranto, che materialmente hanno sottratto il giovane dalle mani dei vigili.

Quanto successo sicuramente avrò strascichi non da poco, i consiglieri comunali d’opposizione Massimo Battista, Luigi Abbate e Francesco Battista, hanno presentato un’interrogazione al sindaco Rinaldo Melucci, definendo la reazione dei vigili “apparentemente violenta e sproporzionata” e chiedendo una “dettagliata relazione” al comandante Michele Matichecchia e all’assessore Mimmo Ciraci. Il sindaco ha annunciato che sono stati avviati “accertamenti” per “ricostruire l’esatta dinamica”. Nell’attesa ha parlato di “una reazione molto scomposta” da parte del conducente ma “se confermate – ha concluso – deve essere inequivocabile per una città civile che certe infrazioni e reazioni sono intollerabili”.