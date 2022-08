Crisi Gas, nuovo record al rialzo: 339 euro al Mwh, picco anche per elettricità che arriva a 870 euro

Il prezzo del gas non accenna a diminuire e dopo un’inizio di giornata alto, ma trattenuto, oggi ha stabilito il nuovo record di 339 euro al Megawattora, per scendere poi a quota 337 nelle quotazioni del metano al Ttf di Amsterdam, il mercato di riferimento per l’Europa. I futures a settembre sono a quota 333 euro al Mwh, mentre quelli a dicembre al prezzo record di 346,6 euro.

Sulla scorta del gas, vola quindi anche il costo dell’elettricità in Italia e oggi nelle contrattazione si è toccato il picco di 870 euro per poi attestarsi su una media giornaliera di 713,69 euro a megawattora, poco meno di ieri che si attestava a 718,71 euro, ma comunque molto più alto dei 507,79 di una settimana fa: un aumento di ben 200 euro.