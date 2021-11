Crolla un masso sulla Palermo-Mazara e centra in pieno un’auto che finisce sul guard rail: ferito un medico

Un masso è caduto sulla Palermo-Mazara e colpisce in pieno un auto in transito: tanta paura per un medico di Castellammare che fortunatamente è rimasto ferito in modo lieve

È accaduto nella serata di ieri sull’autostrada A29 Palermo-Mazara, in direzione Palermo, nei pressi di Cinisi. Un masso è crollato improvvisamente ed ha travolto in pieno un’auto che in quel momento transitava, alla cui guida c’era il dott. Simone Lazzara cardiologo di Castellammare del Golfo, che è rimasto ferito ma non gravemente.

L’urto è stato violentissimo, il masso ha centrato in pieno il mezzo, che ha impattato contro il guard rail, per poi essere investita da un’altra auto che non è riuscita ad evitarla. Nell’incidente risulta coinvolto anche un terzo veicolo. L’auto del medico è stata distrutta, ma fortunatamente le conseguenze per il medico non sono state gravi, che di fatto ha riportato solo alcune lesioni.