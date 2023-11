Da 24 ore non si avevano notizie, 17enne morto travolto da un treno: i genitori lo hanno riconosciuto dalle scarpe

Da 24 ore non si avevano notizie, poi la tragica scoperta il ragazzo è morto travolto da un treno, infine il doloroso riconoscimento della salma dei genitori. Il sindaco per il giorno dei suoi funerali ha proclamato il lutto cittadino

Di un ragazzo di 17 anni, Aniello Marino, studente di Orta di Atella, nel casertano, dalla sera di giovedì 23 non si avevano notizie e la mamma nella disperazione aveva lanciato un appello sui social per ritrovarlo. Persino la trasmissione di Rai 3 “Chi l’ha visto?” si era unita alle ricerche tramite i suoi canali social. Infine la terribile scoperta, il ragazzo è stato trovato morto vicino alla stazione di Frattamaggiore (Napoli), pare travolto da un treno mentre attraversava i binari. A riconoscere i resti del 17enne sono stati i genitori dalle scarpe che indossava.

A dare l’annuncio della morte del giovane è il sindaco di Orta di Atella, Antonio Santillo, attraverso la sua pagina Facebook: “È con profondo dolore che condivido la triste notizia della scomparsa di Aniello Marino, nostro giovane concittadino di appena 17 anni. Abbiamo sperato fino all’ultimo che non si trattasse di lui. In segno di condivisione del dolore e solidarietà nei confronti della famiglia, sarà proclamato il lutto cittadino nel giorno dei suoi funerali. Uniamoci tutti nella preghiera e nell’affetto, mostrando la nostra solidarietà alla mamma, al papà e al fratello Gabriele in questo momento di difficile. Che il nostro abbraccio comunitario possa, anche se minimamente, lenire il dolore e la memoria del giovanissimo Aniello rimanga viva nei cuori di tutti quelli che lo hanno amato e dell’intera nostra città”.