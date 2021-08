Da oggi via al Gren Pass, ma non tutti rispetteranno le nuove regole: dissensi da Palermo a Torino

Al via le nuove regole sul grenn pass, da oggi per consumare seduti all’interno di bar e ristoranti sarà necessario esibire il “lascia passare” verde, ma non tutti sono d’accordo

Gli esercenti di bar e ristoranti da oggi 6 agosto, dovranno controllare se gli avventori sono in possesso del green pass, ma la Fipe precisa che controlleranno il possesso del documento verde “ma procederanno non ad una eventuale verifica dei documenti di identità”, per non violare la privacy dei clienti. Inoltre il pass non sarà necessario negli hotel e le associazioni del turismo hanno “gradito” la deroga.

Da oggi dunque si parte, ma non tutti sono d’accordo e arrivano le prime proteste. A Palermo la rassegna “Musica Vera”, organizzata con l’intento di devolvere parte del ricavato dei biglietti alla ricerca contro i tumori rari, è stata annullata . Già ieri, il gestore del bar Rosalba, di via Ammiraglio Rizzo, a Palermo ha esposto un “bel” cartello contro il green pass: “In questo esercizio possono entrare: bianchi, gialli, neri, omosessuali, marziani, animali, vaccinati e non senza nessuna distinzione. Per noi i nostri affezionati clienti sono tutti uguali. Vi aspettiamo”.





Anche nella vicina Borgetto, sempre nel palermitano, il proprietario di una palestra all’ingresso del locale ha affisso un cartello di protesta contro le nuove regole: “Qui non chiediamo il green pass per entrare. Ce l’hai? Bene. Non ce l’hai? Va bene ugualmente”.

Queste potrebbero non essere le sole proteste, altri potrebbero fare lo stesso, ma in maniera meno plateale, non esponendo cartelli, ma semplicemente non eseguendo i controlli. Tra qualche giorno si tireranno le somme.

Infine a Torino città che fu la prima a scendere in piazza al grido di “No Green Pass”, per oggi sono previste nuove manifestazioni.