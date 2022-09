Decreto Aiuti bis: Il Consiglio dei ministri oggi si riunisce dopo lo stallo in Senato

Nuova riunione oggi del Consiglio dei ministri per tentare una mediazione sul decreto Aiuti bis, ma al momento non è stato ancora raggiunto un accordo tra i partiti con M5s e Cal che non ritirano gli emendamenti, mentre gli altri erano disponibili a prendere in considerazione una mediazione, ma a condizione che tutti l’avessero accettata.

Alla fine della diatriba, l’esame del provvedimento è slittato a martedì prossimo, 13 settembre. Nonostante le riunioni di maggioranza e gli incontri allargati a tutte le forze politiche – cui ha preso parte il governo – non si è raggiunto un accordo fra i partiti. E il testo, senza una sintesi, rischia di approdare in Assemblea con oltre 400 emendamenti, senza che l’esecutivo – in carica solo per gli affari correnti – possa mettere la fiducia.