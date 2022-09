Decreto Aiuti-ter: Bonus di 150 euro a redditi inferiori a 20mila euro, aiuti anche alle imprese per caro bollette

Bonus una tantum di 150 euro per chi percepisce redditi inferiori a 20.000 euro lordi annui: è, da fonti di governo, una delle misure contenute nel decreto aiuti ter esaminate dal Consiglio dei ministri. Il bonus andrà anche ai pensionati e interesserà una platea di 22 milioni di persone.

Sempre dal dl Aiuti-ter inoltre si apprende che verrà varato un nuovo credito d’imposta rafforzato sull’elettricità con aliquote del 40% per gli energivori e del 30% per le imprese più piccole che impiegano energia elettrica con una potenza dai 4,5 kw in su.