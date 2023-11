“Dixmude 100 –sugli oceani del cielo”: stamattina la conferenza stampa di presentazione

Si è tenuta questa mattina, all’interno dell’hotel “Palomba Blanca” di Sciacca, la conferenza stampa di presentazione dello spettacolo teatrale “Dixmude 100 –sugli oceani del cielo” per la regia di Salvatore Monte che debutterà giovedi 14 Dicembre e sarà replicato fino a domenica 17

Due spettacoli a sera, il primo alleore 20.00 ed il secondo alle 21.30. Questa mattina sono stati resi noti i dettaglidella manifestazione che rientra tra i festeggiamenti in onore del centenario dellatragedia. Oltre alla rappresentazione teatrale che vanta un cast di oltre 60 persone, l’organizzazione ha allestito un mini cartellone di iniziative ed interventi per celebrare il disastro del dirigibile francese “Dixmude” esploso nel cielo di Sciacca il 21 Dicembre 1923.

L’Organizzazione a cura dell’Associazione Culturale“Sipario4” in collaborazione con la piccola casa di produzione “Salvatore Montepresenta”, ha visto la forte e produttiva sinergia con l’Associazione “Dixmude – DiCarlo”, nuovo sodalizio del terzo settore voluto dalla Signora Jacqueline Di Carlo e dalla nipote Delia e da un folto gruppo di appassionati alla storia del Dixmude che, nel recente passato, hanno arricchito il patrimonio culturale locale proprio grazie alla realizzazione di una importante pubblicazione dedicata alla storia del dirigibile francese. Dunque è in piena attività la macchina organizzativa che vedrà una serie di iniziative in ricordo dell’equipaggio del dirigibile e del suo comandante Jean DuPlessis.

Si inizia Sabato 9 Dicembre prossimo. Alle ore 18.00 sarà celebrata una Santa Messa, officiata da Padre Nino Catanzaro, all’interno della Chiesa di San Pietro alla Marina, per ricordare le vittime del dirigibile. Alla Santa messa saranno presenti le autorità civile e militari. In questa occasione l’organizzazione ringrazierà il comandante della locale Capitaneria, il T.V Biagio Cianciolo per l’affettuosa collaborazione. Ultimata la messa sarà gettata una corona di fiori nelle acque saccense come omaggio all’equipaggio del dirigibile Dixmude. Alla celebrazione sarà presente il folto gruppo dell’Associazione “Marinai d’Italia” presieduta da Vito Sclafani che sta supportando l’allestimento di questo programma.

Secondo appuntamento, dedicato alla figura di Padre Arena e del suo amato convento delle Giummare, è previsto per lunedi 11 Dicembre alle ore 17.30 all’interno dell’IISS “Don Michele Arena” di Sciacca. Nell’aula magna, messa a disposizione dalla Preside Prof.ssa Daniela Rizzuto, avrà luogo il convegno “Oltre Padre Arena” coordinato dalla storico dell’arte Anthony Francesco Bentivegna che ha chiamato a raccolta tanti testimoni per meglio omaggiare la figura di Padre Arena e del suo encomiabile operato. Il convegno è supportato dall’Associazione culturale “Nova” e da “Studio AR”.

Dal 14 al 17 Dicembre, con due spettacoli serali al giorno, tornerà in scena lo spettacolo teatrale scritto e diretto da Salvatore Monte dal titolo “Dixmude100 – sugli oceani del cielo” che verrà riproposto, dopo sei anni, all’interno del complesso monumentale delle Giummare. Lo spettacolo, sempre itinerante con quadri scenici coinvolgenti, vedrà il pubblico nuovamente coinvolto. Lo spettacolo è stato impreziosito con nuovi effetti scenici speciali che supporteranno le scene relative al volo del dirigibile ed alla sua tragica fine.

Corposissimo il cast che vede la presenza di attori, ballerini, coristi e figuranti speciali. In scena anche allievi dell’indirizzo nautico dell’IISS “Don Michele Arena” di Sciacca che calcheranno il palcoscenico naturale dello spettacolo per rivestire alcuni ruoli. Questa partnership si è concretizzata grazie al grande supporto della Dirigente Daniela Rizzuto.

Dixmude 100, sugli oceani del cielo” è la riedizione, allestita in occasione del Centenario della tragedia del “Dixmude” dello spettacolo scritto e diretto da Salvatore Monte. La favola musicale che sarà proposta nel corso dal 14 al 17 Dicembre prossimo, racconterà, ancora una volta, la tragica avventura del Dirigibile Dixmude, precipitato nelle acque di Sciacca nel dicembre del 1923 e le relative attività messe in campo da Padre Michele Arena che, al tempo, gestiva il complesso monumentale delle “Giummare”. Uno spettacolo sempre nuovo nella forma scenica, itinerante e coinvolgente. Un gruppo di possibili visitatori guiderà il pubblico all’interno dell’atrio Valverde, sede del noto complesso monumentale e della attigua grotta della Madonna di Lourdes lasciando emergere i fatti storici e le bellezze naturali di luoghi interessati dalla manifestazione. E’ un viaggio all’interno di diversi quadri scenici che racconteranno l’ultimo giorno del dirigibile Dixmude e tutto ciò che accadde durante le ore successive al disastro. Una rappresentazione arricchita da elementi totalmente innovativi e che vedrà il pubblico partecipe in prima persona durante il racconto dei fatti. In scena un cast composto da diversi attori, danzatori e coristi. Uno staff ricco che supporterà le diverse fasi dello spettacolo che si alterneranno nell’atrio Valverde ed all’interno dello storico complesso delle Giummare e della Chiesa di Maria Santissima di Valverde. Rivedremo il Comandante Du Plessis interpretato da Domenico Vernagallo, l’amato Padre Arena interpretato da Riccardo Plaia, le sorelle del Convento, gli esponenti della marina militare Italiana e Francese ed ovviamente respireremo l’atmosfera di un tempo passato tanto caro alla città di Sciacca.

Stiamo lavorando – dichiara Salvatore Monte – per offrire, ancora una volta, al pubblico emozioni e suggestioni uniche. Il Dixmude è parte integrante della storia della Nostra città – continua Monte – e per questo preciso motivo abbiamo deciso di drammatizzare una vicenda che ha la necessità di essere tramandata ai più piccoli. Sono sicuro – conclude il regista – che questo spettacolo potrà interessare, ancora, concittadini e turisti per la sua narrazione e per il suo allestimento del tutto particolare ed in parte esclusivo. Un lavoro corale che omaggia il centenario ed i fatti storici accaduti.

Ci sono anche altre attività collaterali che riguardano l’Associazione “Sipario4” di Sciacca e l’Associazione “Dixmude – Di Carlo”. La “Sipario4”, a proprie spese ha comunicato al Comune di Sciacca di farsi carico della pulizia straordinaria del monumento commemorativo che si trova all’interno del cimitero comunale di oltre alla realizzazione di piccoli interventi di manutenzione che saranno garantiti all’interno del complesso delle Giummare. L’Associazione “Dixmude – Di Carlo” si farà carico, a proprie spese, alla sistemazione del muro antistante il monumento in onore del Comandante Du Plessis che insiste all’interno del complesso monumentale delle Giummare e, al contempo, garantirà la tinteggiatura di alcuni elementi decorativi che insistono già nell’atrio Valverde e che torneranno al vecchio splendore.

“Dixmude 100 – sugli oceani del cielo” nella rinnovata edizione vede all’interno dell’organizzazione tantissime risorse locali che daranno una valida mano di aiuto per la buona riuscita dell’iniziativa. La compagnia, diretta da Salvatore Monte, vede il coinvolgimento di tanti artisti locali.

I NUMERI DELLA PRODUZIONE

12 ATTORI

RICCARDO PLAIA, DOMENICO VERNAGALLO, PATRIZIA DI FEDE, MICHELE

CIRAFISI, CALOGERO CIRAFISI, LEONARDO DI VITA, GABRIELE FACIOO, SILVANA

BONO, FRANCESCA BONIFACIO, LINDA SCAGLIONE, ALESSIA MANISCALCO LA

BELLA, MARTINA LI CAUSI.

4 DANZATORI

ALESSIA BARSALONA, ALBERTO LEGGIO, VANESSA MUSCARNERA, SOFIA

RIZZUTO, MARIA CHIARA SABELLA

13 CORISTI

FRANCESCA LEVATINO, FRANCESCA GIORDANO, LAURA CIACCIO, MARIA LUISA

FAZIO, ROSANNA BENTIVEGNA, GIUSY BONO, GIUSY GUCCIARDO, ANNA

CATANIA, MAURIZIO PARISI, ANTONINO MANDRACCHIA, CALOGERO MAROTTA,

ANTONINO TURTURICI, DOMENICO MACALUSO.

16 FIGURANTI SPECIALI

EMANUELA BONOGIOVI’, SAMUELE MANISCALCO LA BELLA,BENEDETTO

BONO, SALVATORE BONO, NOEMI BONO, VANESSA SABELLA, ANTONINO

FAZIO, GIORGIA PIAZZA, GAIA PIAZZA, CLARA TURCO, BEATRICE TURCO, LUIGI

SCALFANI, FEDERICO ALBA, VALERIA MONTALBANO, MICHELA GAROFALO,

NINO BENTIVEGNA.

8 ALLIEVI DEL NAUTICO

PEDRO FAZIO, SALVATORE SCIRICA, LUIGI ALONGE, ANTONIO PICILLO, ENRICO

ALLEGRO, MAURO BONSIGNORE, MICHELE BARNA, VINCENZO BONGIOVI’

IL CAST TECNICO

DIREZIONE ARTISTICA – ALFONSINA PUSATERI

DIREZIONE AMMINISTRATIVA – CONSUELO CIACCIO

ORGANIZZAZIONE GENERALE – ANGELA FAZIO

DIREZIONE DI SCENA – VALERIA FRISCIA

COSTUMI – LOREDANA GUARDINO

SUPPORTO ALL’ORGANIZZAZIONE – GABRIELE GRISAFI

CONSULENZA PROMOZIONALE – FABIO PIAZZA

CONSULENZA ARTISTICA – ANTHONY FRANCESCO BENTIVEGNA

CONSULENZA STORICA – FRANCESCO FAUCI

EFFETTI SPECIALI – GIORGIO GIORDANO

EFFETTI PIROTECNICI – PAOLO LA ROSA

ILLUMINOTECNICA – IPPOLITO VENTURIERI

SERVICE AUDIO LUCI – MARIO CHIARELLO

SCENOGRAFIE – MICHELANGELO SPOTO

MACCHINISTI DI SCENA – AMINDORE AMBROSETTI – GIUSEPPE FAZIO –

NICOLO’ SABELLA

L’EFFETTO DILUVIO E’ DELLA DITTA SCANDAGLIA

CONSULENZA TECNICA – TONY INTERRANTE – PIPPO MONTE – ROSARIO LOMBARDO

REGISTRAZIONI – FRANCESCO BARBATA

SUPPORTO ORGANIZZATIVO – DELIA DI CARLO, SANDRO MAGRO, LE SORELLE

DEL CONVENTO DELLE GIUMMARE – T.V. BIAGIO CIANCIOLO – T.V. SALVATORE

CALANDRINO – VITO SCLAFANI – DANIELA RIZZUTO – DAVIDE LEONTE

DIREZIONE MUSICALE – RICCARDO PLAIA

AIUTO REGIA – MICHELE CIRAFISI

REGIA – SALVATORE MONTE

LA PREVENDITA PER ASSISTERE ALLO SPETTACOLO E’ APERTA.

E’ POSSIBILE CONTATTARE IL 3761611612