Djokovic batte Alcaraz in tre set sotto un sole implacabile e vince torneo di Cincinnati

Novak Djokovic ha vinto l’ATP Cincinnati Masters battendo Carlos Alcaraz per 5-7, 7-6 (9/7), 7-6 (7-4)



Il 23 volte campione del Grande Slam ha avuto bisogno di tre ore e 49 minuti sotto un sole implacabile per vendicare la sconfitta subita proprio dallo spagnolo nella finale di Wimbledon del mese scorso.

Il match, giocato in condizioni estreme per il caldo, regala emozioni e spettacolo. Il terzo set in particolare si rivela infinito: Djokovic, dopo essersi salvato nel secondo parziale, vola 5-3 nella frazione decisiva e sta per chiudere i conti. Alcaraz, spalle al muro, salva 2 match point e recupera fino a guadagnarsi il tie-break. L’equilibrio alla fine salta, trionfa il serbo

Djokovic conquista il 95esimo titolo della carriera, il 57esimo in un Masters 1000, con il quarto successo nel 2023.Con la vittoria odierna arrivano a tre i titoli conquistati a Cincinnati dal fuoriclasse serbo.