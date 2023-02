Dopo lo “schiaffo” di Macron per mancato invito Meloni dice: “Io avrei preferito Zelensky presente a Sanremo” VIDEO

“Io avrei preferito Zelensky presente a Sanremo”. È quanto ha detto La premier Meloni in conferenza stampa

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, forse “sospettando” che il mancato invito del presidente Macron sia stato causato dall’irritazione di Zelensky per la sua esclusione ad una partecipazione on video collegamento, ha voluto metterci una “pezza” ed in conferenza stampa, quasi a scusarsi ha detto: “Io avrei preferito che Zelensky fosse stato presente a Sanremo”, aggiungendo di aver “apprezzato” la scelta del presidente ucraino di inviare poi la lettera. “Mi dispiace più che altro che si sia creata una polemica: non è mai facile far entrare la politica in una manifestazione come Sanremo, anche se poi ci entra sempre”, ha detto. “Credo che fosse comunque importante una sua presenza”.

Intanto il direttore Intrattenimento Prime Time della Rai, Stefano Coletta, rispondendo ad una domanda sull’intervento del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nella serata finale del Festival di Sanremo.Coletta ha detto: ” Il testo del messaggio del presidenteZelensky non è ancora arrivato. La comunicazione con l’ambasciatore ucraino è quotidiana, il testo non è ancora arrivato, domani vi daremo notizie certe”.