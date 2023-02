Zelensky a Bruxelles: il Premier ungherese Orban unico a non applaudirlo

Foto tra gli applausi dei leader europei per Zelensky, da cui però si tira fuori Viktor Orban che impassibile osserva il presidente ucraino dal gradino più in alto, senza dargli troppa importanza

Ancora malumori tra Budapest e Kiev. Questa volta significativa è l’indifferenza mostrata dal primo ministro ungherese Viktor Orban, che si è vistosamente rifiutato di applaudire il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in occasione una foto di gruppo dei leader dell’UE a Bruxelles.

Ne filmato, che ha avuto anche grande risalto sui media ucraini, mostra Zelensky accompagnato dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel mentre si avvicinano al palchetto per la foto di rito. I leader europei, con la sola eccezione di Orban, hanno applaudito Zelensky. Un segnale per Kiev e l’Ue, e forse anche per Mosca.