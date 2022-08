Dopo Pantelleria nella notte brucia anche Lipari: chiara anche stavolta l’origine dolosa

Lipari brucia, la solita mano di ignoti balordi nella notte ha appiccato le fiamme alla più grande delle isole Eolie.

L’incendio ha avuto inizio nella frazione di Santa Margherita, dove diverse abitazioni sono state lambite dalle fiamme, ma i vigili del fuoco, le guardie forestali, la Protezione civile comunale e i volontari, le hanno già domate, impedendo che le case venissero avvolte dalle fiamme, sospinte dal vento di ponente.

Anche a Lipari, come già martedì scorso a Pantelleria, è chiara la matrice dolosa, dell’incendio che si è sviluppato nella notte, le fiamme hanno lambito pericolosamente le abitazioni di residenti e turisti, anche se per fortuna non si registrano feriti.

Circa sei sette ettari di macchia mediterranea e colture sono andate distrutte. Bruciato anche un deposito dal quale i vigili del fuoco sono riusciti a portare via tre bombole di gas incandescenti prima che esplodessero. I carabinieri hanno avviato le indagini per accertare le responsabilità.