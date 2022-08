Due incrociatori della Marina Militare USA entrano nello Stretto di Taiwan

Due navi da guerra della Marina americana sono entrate nello Stretto di Taiwan, hanno detto a Reuters tre funzionari statunitensi. Questa è la prima operazione di questo tipo dopo l’intensificarsi delle tensioni con la Cina sui rapporti con Taiwan.

Le navi in questione sono i due incrociatori della Marina degli Stati Uniti Chancellorsville e Antietam e il loro passaggio attraverso lo stretto dovrebbe durare dalle otto alle 12 ore. Una manovra, come ovvio, trettamente monitorata dall’esercito cinese, ma che gli USA hanno rivendicato come: “dimostrazione dell’impegno degli Stati Uniti per una regione indo-pacifica libera e aperta”.

Come noto, le tensioni USA – Cina su Taiwan si sono intensificate con la visita del 2-3 agosto a Taipei di Nancy Pelosi, attualemente terza carica politica statunitense. La visita è stata infatti considerata una grave provocazione da Pechino, che ha definito come un “segnale sbagliato ai separatisti taiwanesi”. Il giorno dopo la visita, Pechino ha introdotto sanzioni contro il presidente della Camera degli Stati Uniti e la sua famiglia, oltre a congelare diversi meccanismi intergovernativi bilaterali con Washington. Inoltre, l’Esercito popolare di liberazione cinese ha lanciato diverse esercitazioni militari navali e aeree nello Stretto di Taiwan e intorno all’isola.