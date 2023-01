E’ morta Gina Lollobrigida, icona del cinema italiano, aveva 95 anni

È morta Gina Lollobrigida, icona del cinema italiano. Tanti i ruoli che l’hanno resa famosa nel mondo

Nata a Subiaco il 4 luglio del 1927, aveva 95 anni. La Bersagliera seducente e la Fata turchina materna e dolcissima entrambe per la mano di Luigi Comencini, e nel mezzo tante ragazze (la romana di Zampa, la provinciale di Soldati), tante donne di fascino (l’Esmeralda del Gobbo Anthony Quinn, la regina di Saba accanto a Yulr Brinner). Gina Lollobrigida, per tutti la Lollo, è stata una delle attrici più importanti della sua generazione, insieme alla rivale Sophia Loren ha contribuito a creare l’immagine della diva italiana che da sex symbol si è saputa trasformare in star internazionale.