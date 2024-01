E’ morto “Der Kaiser” Franz Beckenbauer: la leggenda del calcio aveva 78 anni

“È con profonda tristezza che vi informiamo che mio marito e nostro padre Franz Beckenbauer si è addormentato serenamente ieri, domenica, circondato dalla sua famiglia. Vi chiediamo di piangere in silenzio e di astenervi dal fare domande”

Con questa nota la famiglia dell’ex campione tedesco ha comunicato la morte della leggenda del calcio tedesco e internazionale. Franz Beckenbauer, per tutti ‘Der Kaiser’, è morto ieri all’età di 78 anni. Da giocatore è stato campione del mondo nel 1974, coronamento di una carriera strepitosa, guidando anche la Nazionale al trionfo nei Mondiali del 1990, con la memorabile vittoria per 2-1 nella finale contro l’Olanda. Negli ultimi anni Beckenbauer aveva sofferto di gravi problemi di salute e si era ritirato dalla scena pubblica. Viveva in Austria nella zona di Salisburgo.